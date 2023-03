Bologna-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna-Lazio, i biancocelesti per rimanere in zona Champions

La sfida, valida per la 26ª giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, l’11 marzo 2023, con calcio d’inizio previsto alle ore 20:45. La Lazio di Maurizio Sarri arriva al match dopo la vittoria con il Napoli, prima sconfitta in casa rifilata agli azzurri in questa Serie A, e vuole certamente portare a casa il massimo di punti anche dall’Emilia, per cercare di rimanere in zona Champions League. A cercare di impedirglielo ci sarà il Bologna di Thiago Motta, che sta disputando una stagione strabiliante, e che vuole continuare la striscia di due successivi consecutivi in casa contro la squadra della capitale.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Soumaoro, Cambiaso; Medel, Schouten; Aebischer, Ferguson, Soriano; Zirkzee. All: Motta

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All: Sarri

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta sia su Dazn che su Sky, con collegamento a partire dalle ore 20:30.