Calciomercato Inter, la sfida di Porto decisiva per Inzaghi | Ecco perchè

Calciomercato Inter, l’ennesima sconfitta fa traballare la panchina di Inzaghi

La sconfitta con lo Spezia è stata pesantissima per l’Inter: sono 8 le partite perse in campionato dalla squadra di Simone Inzaghi, e proprio per l’allenatore piacentino ora la panchina nerazzurra rischia di vacillare pericolosamente.

Mercato Inter, per Inzaghi è decisivo il ritorno di Champions con il Porto

Come riporta La Gazzetta dello Sport, martedì a Porto l’ultima frontiera: se l’Inter uscisse dalla Champions, la sua stagione virerebbe verso il fallimento e a quel punto non si escluderebbe nulla, neppure l’esonero di Simone Inzaghi. L’amministratore delegato Beppe Marotta ha lasciato lo stadio scurissimo in volto, i bonus sono esauriti per l’ex allenatore della Lazio.