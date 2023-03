Calciomercato Juventus, il sostituto di Vlahovic arriva dalla Germania | I dettagli

Calciomercato Juventus, obiettivo Thuram se parte Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic in bianconero è sempre più in bilico. Il serbo non incide e non sta attraversando il miglior momento della sua carriera. Vlahovic è seguito da molti club e potrebbe lasciare Torino al termine della stagione. La Juventus cerca soluzioni e potrebbe concentrarsi sull’attaccante del Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram. Il giocatore in scadenza a fine stagione ha colpito diversi club.

Thuram, l’attaccante fa gola a tutta Europa

Un attaccante come Marcus Thuram a parametro zero fa sicuramente gola a molti club. Negli ultimi giorni il Mundo Deportivo aveva annunciato un possibile inserimento del Barcellona. Anche il Bayern Monaco, favorito attualmente, l’Inter, l’Atletico Madrid e il Chelsea avrebbero messo il calciatore nel mirino. I bianconeri dovranno stare attenti alla grande concorrenza per portare a Torino l’attaccante francese.