Calciomercato Juventus, occhi puntati sul post Rabiot

Calciomercato Juventus, Frattesi al posto di Rabiot

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus si sta guardando attorno per capire chi potrebbe prendere il posto di Rabiot, che molto probabilmente, partirà da parametro zero in estate. Allora la Juventus ha virato decisa su Frattesi del Sassuolo. Il calciatore percepisce 900 mila euro a stagione, e il Sassuolo vorrebbe una richiesta superiore ai 30 milioni. La dirigenza sta cercando di limare il tutto con anticipo, per non doversi trovare a fronteggiare molta concorrenza.