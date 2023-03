Calciomercato Juventus, occhi sul centrocampista: piace ad Allegri

Calciomercato Juventus, Locatelli unica certezza

La Juventus, oltre ai problemi extra campo, dovrà affrontare il problema mercato. A fine stagione tanti giocatori lasceranno il club bianconero per far spazio a nuove forze fresche. Il centrocampo, per esempio, sarà il reparto più ritoccato vista la non conferma di Paredes e le scarse prestazioni di Pogba. L’unica certezza che rimane ben salda è Manuel Locatelli, l’unico che si è dimostrato all’altezza dando continuità.

Juventus, Ferguson nel mirino

Per rinforzare la mediana, il ds della Juventus, Cherubini ha messo gli occhi su Ferguson del Bologna, che sta rispondendo molto bene alla Serie A. Lo scozzese ha collezionato 19 presenze siglando ben 3 gol, e potrebbe essere un’importante pedina per i bianconeri, in vista del futuro.