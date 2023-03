Calciomercato Juventus, tre rientri in estate per Allegri

Calciomercato Juventus, il rientro dei centrocampisti

Se il problema della Juventus degli ultimi anni è proprio il centrocampo, allora nella prossima stagione cercherà di risolverlo con i suoi giovani. Come riporta anche la Gazzetta dello Sport, in estate torneranno a casa tre centrocampisti: il primo è Rovella, che cercherà di prendersi la mediana; il secondo è Ranocchia, in prestito al Monza, dove ha iniziato bene ma ora sta faticando a trovare spazio; il terzo è Nicolussi Caviglia, che è uscito dall’undici titolare di Paulo Sousa a Salerno.