Calciomercato Lazio, il sostituto di Milinkovic può arrivare proprio da Bologna | Di chi si tratta

Calciomercato Lazio, occhi su Ferguson del Bologna

Questa sera non sarà solo campionato per la Lazio contro il Bologna: al Dall’Ara infatti gli occhi di Tare saranno rivolti anche al calciomercato, in particolare a Lewis Ferguson, scozzese 23enne che si sta mettendo in luce sotto la guida di Thiago Motta.

Mercato Lazio, Ferguson possibile sostituto di Milinkovic

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la situazione incerta di Milinkovic chiama in causa proprio Ferguson: in caso di partenza del serbo (contratto in scadenza nel giugno del 2024) la Lazio dovrà intervenire in maniera decisa sul mercato per sostituirlo. E per sostituirlo tra i papabili ci sarebbe anche Ferguson.