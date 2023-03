Calciomercato Milan, il vice Giroud lo manda Maldini | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Milan, occhi su Nzola

Il gol decisivo nella vittoria con l’Inter è solo l’ennesimo stagionale di Mbala Nzola, attaccante angolano in forza allo Spezia. Il calciatore ha già totalizzato ben 12 reti in 22 presenze in campionato. L’attaccante ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club di Serie A e potrebbe essere una grande occasione di mercato nella prossima sessione. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, rossoneri sono pronti a cambiare tanto in avanti e Nzola potrebbe rappresentare una soluzione low cost. Maldini potrebbe sfruttare i buoni rapporti con la società ligure l’attaccante a Milanello (le operazioni Caldara e Maldini, entrambi attualmente allo Spezia).

Nzola, dal Torino alla Fiorentina: la Serie A lo osserva

Nzola è in scadenza nel giugno 2024 e fa gola a diversi club. I rossoneri devono stare attenti alla concorrenza: la Lazio potrebbe pensare al calciatore come vice Immobile, il Torino cerca una punta da doppia cifra, la Fiorentina guarda interessata e potrebbe sfruttare il buon rapporto tra l’angolano e Italiano.