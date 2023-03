Calciomercato Roma, la Juventus si inserisce in due operazioni

Calciomercato Roma, doppio intreccio con la Juventus

La Juventus perderà molto probabilmente a giugno sia Rabiot che Paredes, e quindi inizia a guardarsi attorno. I nomi individuati vanno a creare un intreccio di mercato proprio con la Roma. L’interessamento della Roma per il centrocampista del Lecce Hjulmand era noto da gennaio, ed ora dovrà creare una vera e propria asta di mercato con i bianconeri. Anche la pista per Frattesi si complica, perché la Juventus è già in contatto con Canevali per cercare di anticipare le operazioni. Quindi per Pinto si creano scenari molto intensi di mercato.