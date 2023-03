Calciomercato Roma, possibile cambio di rotta: i Friedkin riflettono

Calciomercato Roma, Mourinho via a giugno?

Chissà come finirà l’avventura di Mourinho alla Roma. Il tecnico lusitano sta affrontando degli alti e bassi non semplici da sistemare e la tifoserie si trova spaccata a metà, a causa di alcune sue scelte. Josè Mourinho, come sappiamo, ha ricevuto offerte da club e nazionali e, vista la situazione, potrebbe decidere di cambiare aria quanto prima. La società, quindi, sta pensando ad un clamoroso cambio di rotta.

Roma, Conte insidia Mou

Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo allenatore della Roma, potrebbe essere Antonio Conte. Il tecnico italiano non sta passando un buon momento tra club e problemi personali e, più volte, ha manifestato la voglia di ritornare in Italia. La Roma l’ha cercato e sta cercando di capire quanto può affondare il colpo.