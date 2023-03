Calciomercato Roma, Smalling sempre più vicino al rinnovo | Manca solo l’ok definitivo

Calciomercato Roma, Smalling ad un passo dal rinnovo

La Roma e Chris Smalling pronti a stringersi nuovamente la mano: i giallorossi stanno andando avanti nella trattativa per prolungare il contratto al difensore inglese, ma stavolta sembra che le parti siano finalmente vicine ad un accordo.

Mercato Roma, aumentata l’offerta per Smalling: parti vicine

Come riporta La Repubblica, si va verso la fumata bianca: infatti, rispetto all’ultima offerta proposta da Tiago Pinto diversi mesi fa, sembra esser stata trovata l’intesa tra il calciatore e la società. Contratto biennale a 3.5 milioni annui, cifra ben superiore rispetto all’ultima offerta di poco più di 2 milioni. José Mourinho è intervenuto in prima persona nella trattativa per fare in modo che Smalling resti nella Capitale.