Il Napoli stende anche l’Atalanta: al Maradona finisce 2-0

Che entusiasmo a Napoli

Inizia il primo tempo di Napoli–Atalanta. La cornice di pubblico è pazzesca, e spinge continuamente i padroni di casa che attaccano sempre con tanti uomini. Nessun pericolo importante per l’Atalanta, ma tante incursioni dei calciatori napoletani, uno su tutti Kvaratskhelia, che sembra essere la vera arma in più di questo Napoli. Buona occasione per Politano allo scadere di primo tempo, ma Musso si supera nell’intervento, proteggendo il risultato.

Troppo Napoli anche per l’Atalanta

Inizia il secondo tempo, e la foga del Napoli aumenta, prima con una splendida rovesciata di Osimhen che per fortuna degli ospiti finisce centrale, poi finalmente arriva l’1-0 Napoli. Progressione dell’attaccante nigeriano che serve Kvaratskhelia che con due finte mette a sedere letteralmente tutta la difesa e scaraventa il pallone in rete. I partenopei non smettono di attaccare e la squadra di Gasperini non esce più fino a quando al 77′ su calcio d’angolo arriva il raddoppio firmato da Rrahmani. Allunga sempre di più il Napoli, momentaneamente a +18 sulla seconda. Continua il periodo senza gol per l’Atalanta alla terza partita consecutiva senza segnare.

Tabellino

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Kim (dal 30′ st Juan Jesus), Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (dal 19′ st Ndombelè); Politano (dal 19′ st Elmas), Osimhen (dal 40′ st Simeone), Kvaratskhelia (dal 40′ st Zerbin). A disposizione: Idasiak, Marfella, Ostigard, Bereszynski, Zedadka, Ndombele, Demme, Gaetano,.Allenatore: Spalletti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi (dal 44′ st Lookman), Djimsiti (dal 43′ Demiral), Scalvini, Maehle (dal 23′ st Zappacosta), de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (dal 23′ st Boga); Hojlund (dal 1′ st Muriel), Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Okoli, Palomino, Soppy. Allenatore; Gasperini

Reti: al 14′ st Kvaratskhelia, al 32′ st Rrhamani

Ammonizioni: Ruggeri, Osimhen, Scalvini