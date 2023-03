Il sabato del betting, Serie A e Premier League | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Partiamo dalla Premier League

Alle 13.30 scendono in campo Bournemouth e Liverpool. Padroni di casa che sono ultimi, ma che nutrono ancora speranze salvezza, ma sicuramente devono cambiare marcia e riprendere a fare punti. Difficile con il Liverpool delle ultime settimane, quello che viene dalla schiacciante vittoria conto lo United per 7a0. I bookmakers vedono il segno 1 a 7.75, il segno X a 5.3 e il segno 2 a 1.44 su Sportbet.

Passiamo alla Serie A

Alle 18 scende in campo il Napoli che ospita l’Atalanta. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta contro la Lazio, e potrebbero essere con un’occhio alla Champions League dato il notevole distacco dalla seconda in classifica. L’Atalanta invece arriva da un momento no, due sconfitte e uno 0-0 nelle ultime 3 partite, che l’hanno fatta scendere fino al 6° posto in classifica. I bookmakers quotano l’1 a 1.68 su Sportbet, segno X a 4.15 su Sportbet e segno 2 a 5.25.