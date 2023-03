Inter, così non si va da nessuna parte | Situazione difficile

Inter, brutto modo di avvicinarsi alla Champions League

Altra brutta e cocente sconfitta quella maturata ieri sera al Picco contro lo Spezia. L’Inter così facendo, come riporta anche il Corriere dello Sport, non si avvicina per nulla nel migliore dei modi alla delicata trasferta contro il Porto. Colpe ne ha anche l’allenatore, che forse cambia troppi uomini rispetto alla partita con il Lecce, sicuramente le colpe le hanno anche i calciatori. Ma ieri sera la squadra di Inzaghi poteva consolidare un secondo posto che ora diventa complicato. Ed invece si avvicna con aria tesa alla Champions League e non dimentichiamoci che domenica sera a Milano arriva la Juventus.