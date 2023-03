Lazio, Provedel a caccia di record

Lazio, alza il muro come a Napoli

La Lazio stasera deve tornare in versione Napoli e non in versione AZ. Deve ritornare ad alzare il muro difensivo che ha permesso a Provedel di fare otto clean sheet in trasferta (come nel 1994/95 e 1999/2000), quattordici dall’inizio del campionato. Ne manca uno, riporta la rassegna stampa di Radiosei, per il record assoluto fuori casa nella storia del club. Provedel proverà a centrare il primato stasera a Bologna, contro Thiago Motta, quell’allenatore che ha creduto in lui lo scorso anno allo Spezia, per conquistare una dura qualificazione. Ora continua a fare buone prestazioni con i biancocelesti, che hanno subito appena 19 gol.