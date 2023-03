Le probabili formazioni di Leicester-Chelsea

LEICESTER (4-4-2): Ward; Pereira, Souttar, Faes, Castagne; Tete, Ndidi, Dewsbury-Hall, Maddison; Daka, Iheanacho.

CHELSEA (3-4-3): Kepa; Badiashile, Koulibaly, Fofana; James, Kovacic, Enzo Fernandez, Chilwell; Sterling, Havertz, Joao Felix.

La gara non andrà in diretta nè in streaming.