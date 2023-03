Milan, Messias out un mese

Durante la sfida di mercoledì contro il Tottenham, Messias ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, e questo per Pioli significa che non lo potrà utilizzare per circa un mese. Quindi in vista del match di lunedi contro la Salernitana, come riportato dal Corriere della Sera, dovrà giocare Alexis Saelemaekers.