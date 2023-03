Napoli-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv

Napoli-Atalanta, la Dea insegue il sogno Champions

La sfida, valida per la 26ª giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Maradona di Napoli, l’11 marzo 2023, con calcio d’inizio previsto alle ore 18:00. Il Napoli di Luciano Spalletti guida il campionato da ormai inizio stagione, nonostante la sconfitta subita proprio in casa, nella scorsa giornata, contro la Lazio. Due partite di fuoco per i partenopei, che si trovano ad affrontare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, attualmente in 6ª in classifica a -5 punti dal quarto posto. La Dea, vincendo, guadagnerebbe dei punti fondamentali per inseguire la zona Champions League.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Spalletti.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Zapata. All: Gasperini.

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, con collegamento a partire dalle ore 17:30.