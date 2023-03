Calciomercato Lazio, il Tenerife pressa per Pedro

Calciomercato Lazio, in Spagna sono certi

Il rinnovo di Pedro lascia tutto il popolo biancoceleste in attesa. Per ora il calciatore vuole concentrarsi sulla stagione in corso e sugli obbiettivi personali e del club da raggiungere. Ma l’occhio al mercato c’è, ed è prepotente. Infatti come dichiarato dal calciatore stesso, lui è in contatto con il club isolano e che ha ascoltato la loro proposta. Dalla Spagna sono certi che Pedro cambierà maglia in estate, come riporta El Gol Digital, e che la trattativa con il Tenerife è a buon punto.