Calciomercato Milan, concorrenza all’Inter per il centrocampista

Calciomercato Milan, Keita proposto a Milan e Inter

Il mercato del Milan sarà molto duro: tanti rinnovi da fare, c’è da ringiovanire un attacco e ci sono ruoli che bisogna riempire, magari con parametri zero. Uno di questi potrebbe essere il centrocampista del Liverpool Keita. Come riporta Calciomercato.com, l’agenzia che cura gli interessi di Keita avrebbe proposto il calciatore al Milan, che peròsarebbe rstia per via dell’ingaggio di 7,5 milioni annui. Anche l’Inter è interessata al calciatore, dato che Keita è sempre piaciuto ad Ausilio.