Calciomercato Milan, ecco le richieste di Leao

Calciomercato Milan, le richieste per il rinnovo

La vicenda sulla questione rinnovo di Rafael Leao sta tenendo con il fiato sul collo tutto il Milan. Infatti Maldini e Leo si sono recentemente incontrati, come riferisce la Gazzetta dello Sport, e il portoghese ha avanzato le sue richieste: stipendio da 7,5 milioni di euro per i prossimi cinque anni, un bonus alla firma di altri due milioni, incentivi personali e di squadra e il contributo del club rossonero al pagamento della multa con lo Sporting Lisbona. Adesso la palla passa in mano alla dirigenza che deve valutare e cercare la soluzione migliore per tutti.