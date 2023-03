Calciomercato Roma, il presidente della Federcalcio brasiliana in Europa per Mourinho

Calciomercato Roma, ad Aprile incontro tra le parti

Il Brasile è alla ricerca del suo prossimo allenatore e tra tutti ci sono due nomi che circolano ormai da tempo. Il presidente della Federcalcio brasiliana sarà a Londra ad Aprile, come riporta UOL Esporte, per la finalissima tra campionesse del Sudamerica e campionesse d’Europa. Ma durante il suo soggiorno parlerà anche con Carlo Ancelotti, che resta in cima alle preferenze ed in pole per il ruolo. Ma il presidente vorrà parlare anche con José Mourinho, che è già accostato da mesi alla Nazionale brasiliana.