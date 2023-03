Calciomercato Roma, resta viva la pista per il centrocampista: le ultime

Calciomercato Roma, Frattesi a giugno

Continua la diatriba per il centrocampista, ed il nome caldo, in casa Roma, continua ad essere Davide Frattesi. Il centrocampista romano ha manifestato più volte di voler tornare giallorosso, ma le società non sono mai riuscite a trovare un accordo. Nella sessione di mercato estiva che verrà, il talento spero di riuscire a trovare una soluzione con il suo agente per approdare alla corte di Mourinho, discorso non facile, perchè Carnevali torna a dire la sua a riguardo.

Roma, senti Carnevali