Cremonese-Fiorentina, Ballardini cambia strategia

Dopo che nelle ultime uscite Davide Ballardini aveva optato per il 3-4-3, in occasione della sfida alla Fiorentina il tecnico romagnolo potrebbe tornare al centrocampo a cinque, mentre Vincenzo Italiano potrebbe optare per un corposo turnover rispetto alle ultime uscite, considerando i tanti impegni ravvicinati e la trasferta di giovedì in Turchia.

Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni

Cremonese (3-4-3): Carnesecchi, Ferrari, Bianchetti, Vasquez, Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri, Tsadjout, Dessers, Okereke. All. Ballardini

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi, Mandragora, Amrabat, Barak, Kouame, Cabral, Saponara. All. Italiano