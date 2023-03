Il sabato del betting, Serie A e Premier League | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Si parte da Manchester

Alle 15 scendono in campo Manchester United e Southampton. I padroni di casa devono rialzarsi dopo la sconfitta in campionato contro il Liverpool; mentre il Southampton, sceso all’ultimo posto dopo la vittoria del Bournemouth di oggi, deve cercare punti per poter restare nella massima serie. La quota dell’1 è a 1.35, il segno X a 5.4 su Sportbet e il segno 2 a 11.

Voliamo a Torino

Alle 20.45 scendono in campo Juventus e Sampdoria. I padroni di casa arrivano dalla buona prestazione contro il Friburgo in Europa League, e vogliono riprendere il cammino dopo lo stop di Roma. Ospiti che navigano in situazioni drammatiche in fondo alla classifica, con il peggior attacco d’Europa e con appena 12 punti. I bookmakers quotano l’1 a 1.37 su Sportbet, segno X a 5 e segno 2 a 11.