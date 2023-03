Il Torino piega il Lecce al Via del Mare (0-2) | Sorpassata la Juventus

Il Torino vince a Lecce e supera la Juventus in classifica

Il Torino supera il Lecce al Via del Mare, finisce 0-2. I granata la chiudono nel primo tempo: apre Singo, raddoppia Sanabria. I giallorossi non riescono a reagire e la prima frazione si chiude per 0-2. Il Lecce prova a recuperarla nel secondo tempo, ma il tutto si riassume con un nulla di fatto. Terza sconfitta consecutiva per i salentini, seconda in casa. Il Lecce resta a quota 27 punti, +9 dal terzultimo posto (Verona a 18 con una partita in meno). Piemontesi a 37, superata momentaneamente la Juventus.

Lecce-Torino, risultato e tabellino

Reti: 20′ pt Singo, 23′ pt Sanabria

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand (8′ st Maleh), Joan González (31′ st Banda); Strefezza (41′ st Voelkerling), Ceesay (1′ st Colombo), Di Francesco (1′ st Oudin). A disp.: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Colombo, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Banda, Oudin, Voelkerling, Maleh, Lemmens, Cassandro, Pezzella. All. Baroni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon (35′ st Djidji), Schuurs, Buongiorno; Singo (13′ st Ola Aina), Linetty (13′ st Riccy), Ilic, Rodriguez (32′ st Vojvoda); Miranchuk (35′ st Adopo), Radonjic; Sanabria. A disp.: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Pellegri, Adopo, Seck, Djidji, Vojvoda, Ricci, Aina, Gineitis, Ciammaglichella, N’Guessan. All. Juric