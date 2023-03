Inter, Adani: “Inter, troppi alti e bassi”

Inter, le parole di Lele Adani

L’ex giocatore Lele Adani ha parlato, a Novantesimo minuto, della sconfitta dell’Inter contro lo Spezia:

“L’Inter ha perso con lo Spezia. Si potrebbe pensare alla media in trasferta come unico problema di questa squadra ma in generale ha perso 8 partite, troppe, un campionato fatto di troppi alti e bassi. Le sconfitte sono innumerevoli per una formazione che gioca per vincere il campionato, a 18 punti dalla vetta, tanti errori di diversi natura in un momento decisivo, cioè prima di una grande partita in Champions”