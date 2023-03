Inter, altre brutte notizie per Inzaghi | Il tecnico ricomincia dalla difesa

Inter, Skriniar stringe i denti per esserci contro il Porto

In vista di Porto-Inter, in programma Martedì sera alle ore 20 e 45, Simone Inzaghi spera di poter ritrovare Milan Skriniar, ancora fuori per un infortunio alla schiena. Anche se l’allenamento di oggi dovesse dare esito positivo, le chances di vederlo in campo martedì sera sono veramente basse. Poco ottimismo per la tenuta fisica dello slovacco e dunque, molta probabilità, Inzaghi riproporrà nuovamente Acerbi, Bastoni e Darmian nei 3 dietro.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il difensore nerazzurro “ieri ha corso e che oggi proverà a forzare. Quella dello slovacco, resta una situazione in evoluzione. Dovesse rientrare l’infiammazione alla schiena, non ci sarebbero problemi nel lanciarlo dall’inizio. E sarebbe una bella rete di sicurezza, tenuto conto del rendimento difensivo in trasferta”.