Inter, attacco di Sacchi | Premia Napoli e Milan

Inter, Sacchi: “L’Inter dimostri di essere un collettivo”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato della situazione delle italiane in Champions League. Ha soprattutto esaltato Milan e Napoli ed ha criticato l’Inter:

“In generale vedo un risveglio del calcio italiano. Mi spiego: abbiamo tre squadre in Champions, di cui una è già qualificata ai quarti di finale. Bene, di queste tre squadre almeno due sono strategiche e non tattiche nell’approccio e nel modo di giocare: mi riferisco al Napoli, che sta facendo cose straordinarie sia in Italia sia in Europa, e al Milan che non si è asserragliato in area, a Londra, e nella ripresa ha avuto quattro o cinque occasioni da gol. Adesso mi auguro che l’Inter dimostri di essere un collettivo a Oporto e non vada in campo soltanto per aspettare l’errore dell’avversario“.