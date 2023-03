Inter, Vieri: “Con questa squadra sarei capocannoniere”

Inter, Vieri punge Lukaku

L’ex attaccante nerazzurro Christian Vieri è intervenuto durante la BoboTV per analizzare il momento dell’Inter di Inzaghi: “L’Inter in casa crea 10 occasioni a partita, gioca bene. Hai Dumfries che crossa, Dimarco che crossa, hai Barella… Ci sono più giocatori che mettono in posizione buona Lukaku. Vi dico una cosa: se io giocassi in quest’Inter, vincerei la classifica cannonieri tutti gli anni”.

Inter, Lukaku deve fare di più

L’attaccante belga rischia seriamente di esser restituito al mittente, per via delle sue scarse prestazione. La società nerazzurra sembra non esser convinta, perciò a fine anno si pensare ad una soluzione che va bene, per entrambi.