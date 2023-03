Juventus, Allegri: “Rabiot è diventato bravo anche a chiudere l’azione”

Juventus, Allegri: “Pogba non ci sarà con il Friburgo”

Dopo la vittoria della Juventus contro la Sampdoria, Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa parlando così della partita:

Questa Juve sta dimostrando molto carattere

“Questa sera non era una partita semplice, siamo stati inesperti bastava resistere 7/8 minuti per cercare il 3-0. È una vittoria importante che ci permette di lavorare al meglio per Friburgo“.

Come stanno Bonucci e Bremer?

“Bonucci ha preso un colpo e domani farà accertamenti, Bremer un fastidio al tendine niente di grave”.

Rabiot sempre più importante per questa squadra

“Adrien è diventato molto bravo, ha avuto un giusta maturazione. Adesso è bravo anche a chiudere l’azione“.

Un giudizio su Soulè?

“Sono contento perchè ha fatto gol. Ha avuto un impatto importante, perchè tecnicamente ha pulito il gioco”.

Pogba e Chiesa possono tornare a disposizione per il Friburgo?

“Pogba no sicuro, Chiesa vediamo”.

Contento del supporto del pubblico a Vlahovic?

“Dusan deve stare sereno, tecnicamente ha fatto una buona partita, perchè poi il gol lo trova. Sono molto contento troverà il gol presto”.

Di Maria come sta?

“Di Maria non ha fatto niente, martedì tornerà con la squadra e poi sarà a disposizione”.