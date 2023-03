Juventus, contro la Samp spazio al turnover | Allegri boccia ancora il centrocampista

Juventus, il nuovo modulo sorprende tutti

Massimiliano Allegri vuole stupire tutti e propone un modulo del tutto nuovo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero avrebbe provato un 3-4-2-1 con il giovane Berrenchea che affiancherà Rabiot. Fagioli e Miretti, invece, potrebbero essere schierati dietro l’unica punta, Dusan Vlahovic. Uno schieramento insolito, ma che Allegri potrebbe adottare per sopperire alle assenze offensive.

Turno di riposo in porta per Szczesny: chance dal 1′ per Perin. In difesa out Alex Sandro: Bonucci dal’1 insieme a Bremer e Danilo. Sulle fasce spazio a Kostic e De Sciglio, con Cuadrado che entrerà a partita in corso. Questa mattina Allegri farà l’ultimo test prima di sciogliere le riserve, ma salvo sorprese si va verso una nuova bocciatura per Paredes.