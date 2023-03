Juventus, la Sampdoria è il peggior attacco d’Europa | Vietato sbagliare

La Juventus non può sbagliare

Stasera nel posticipo di Serie A la Juventus ospiterà la Sampdoria. Si troveranno di fronte una tra le migliori difese d’Italia contro il peggior attacco dei big-5 campionati europei: ha segnato 11 gol finora ed una statistica Opta dice che otto delle precedenti 10 squadre con 11 o meno reti segnate dopo 25 gare stagionali in Serie A sono retrocesse a fine torneo. Quindi non dovrebbe essere difficile domani la squadra di Massimiliano Allegri, maestro difensivo, non dovrebbe essere difficile contenere le avanzate dei blucerchiati.