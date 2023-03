Juventus-Sampdoria, Allegri vuole solo i tre punti

Allegri, per la gara contro la Sampdoria, sarà costretto a fare a meno di Alex Sandro, uscito malconcio dalla sfida con il Friburgo. Out anche lo squalificato Kean ed il lungodegente Milik, in dubbio Chiesa e Di Maria. Stankovic, dall’altra parte, sarà privo di Audero, sostituito in porta da Ravaglia. Torna invece a disposizione dopo la squalifica Gabbiadini.

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé; Vlahovic.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Jesé; Gabbiadini.