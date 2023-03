La Sampdoria spaventa la Juventus ma non basta: finisce 4-2 allo Stadium

Un primo tempo a due facce

Inizia il posticipo domenicale della Serie A tra Juventus e Sampdoria. La squadra ospite parte bene con due belle occasioni per Gabbiadini che spreca tutto. Allora all’11’ è Bremer a sbloccarla su un calcio d’angolo battuto dal solito Kostic. La Juventus continua a spingere, e la Sampdoria sembra già in grossissima difficoltà, sopratutto quando al 26′ su un bel cross dalla destra di Miretti arriva l’8° gol stagione di Rabiot, che porta sul 2-0 il risultato. E quando tutto sembra andare liscio per la Juventus ecco quello che non ti aspetti: minuto 31 palla vagante in are di rigore e rete dell’2-1 di Augello. Palla al centro, persa dalla Juventus, Zanoli spinge sulla fascia destra palla al centro e zampata vincente di Djuricic che firma il 2-2 al 32′. Padroni di casa che sembrano in difficoltà mentale e che non creano nulla di più fino alla fine del primo tempo.

La Juve pressa e torna in vantaggio

Inizia il secondo tempo ed è tutta un’altra partita nuovamente. Infatti la Juventus schiaccia sin da subito la Sampdoria nella sua metà campo fino ad arrivare al gol del 3-2 firmato nuovamente da Rabiot che trova un tiro mancino sotto l’incrocio. Passano pochi minuti e Cuadrado viene atterrato in area di rigore. Dal dischetto si presenta Vlahovic, che spiazza il portiere ma la palla si stampa sul palo. La Juventus comunque continua a pressare senza concedere nulla alla Sampdoria e in pieno recupero trova anche il gol del 4-2 con Soule, al suo primo gol in carriera con la prima squadra. Torna alla vittoria in campionato la Juventus.

TABELLINO

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bonucci (1′ st Locatelli), Bremer (39′ st Rugani); De Sciglio (42′ st Gatti), Barrenechea (1′ st Cuadrado), Fagioli, Rabiot, Kostic; Miretti (27′ st Soulé); Vlahovic. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Locatelli, Cuadrado, Paredes, Compagnon, Soulé, Iling-Junior. All. Allegri.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck (31′ st Paoletti), Amione; Zanoli, Winks, Rincon (39′ st Malagrida), Augello (27′ st Murru); Leris, Djuricic (27′ st Jese); Gabbiadini. A disp.: Ravaglia, Tantalocchi, Oikonomou, Sabiri, Quagliarella, Yepes, Murru, Malagrida, Paoletti, Jesé Rodriguez. All. Stankovic.

Reti: 11′ pt Bremer, 25′ pt e 19′ st Rabiot, 30′ pt Augello, 31′ pt Djuricic, 45′ st Soulé

Ammonizioni: Rincon, Fagioli

Recupero: 1′ pt, 5′ st