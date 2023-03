Lazio, che giallo ingenuo per Vecino | Salterà il derrby

Lazio, senza Vecino nel derby

Un fallo ingenuo, nel primo dei tre minuti di recupero del primo tempo, costerà a Vecino il derby di domenica prossima. La Lazio, non nella sua migliore forma stagionale, dopo il ritorno di Conference League di giovedì, affronterà la Roma domenica. Un derby che più degli ultimi anni mette in palio, oltre all’onore cittadino, anche punti preziosi per la prossima Champions League. Ma Maurizio Sarri dovrà are a meno dell’eroe di Napoli per squalifica. Sicuramente possiamo dire che però il giallo sventolato da Maresca è un pò frettoloso.