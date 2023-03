Roma, contro il Sassuolo tra proteste ed emergenza

Roma, emergenza tra attacco e centrocampo

La Roma sarà in piena emergenza contro il Sassuolo. Con le assenze di Pellegrini, Belotti, Llorente e Solbakken le scelte, sopratutto tra centrocampo ed attacco, sono molto contate. Infatti si chiederà di fare gli straordinari a Dybala e a Matic, mentre si potrà avere dei ricambi sulle fasce con Zalewski e Spinazzola che prenderanno il posto di Karsdorp ed El Shaarawy, quest’ultimo costretto a spostarsi sulla trequarti.

Roma, la ‘panolada’ dei tifosi

In occasione della gara delle 18 con il Sassuolo, ci sarà modo di far sentire la vicinanza a Mourinho da parte dei tifosi: i tifosi giallorossi, come segno di protesta contro la giustizia sportiva, sta organizzando per il fischio d’inizio una `panolada´, invitando tutti a portare un fazzoletto bianco da sventolare.