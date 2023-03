Roma-Sassuolo, Foti in panchina

È una Roma incerottata quella che affronterà il Sassuolo, con Belotti e Pellegrini out e Cristante squalificato è emergenza in casa giallorossa. Dionisi con i ranghi quasi al completo in vista della trasferta dell’Olimpico. Il tecnico dovrebbe confermare il 4-2-3-1 ibrido delle ultime settimane. In avanti Berardi rientra dalla squalifica e torna dal 1′ minuto

Roma-Sassuolo, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola, El Shaarawy, Dybala, Abraham. All. Foti

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio, Frattesi, Maxime Lopez, M. Henrique, Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi