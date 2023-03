Roma-Sassuolo, tonfo giallorosso: Dionisi espugna l’Olimpico

Roma-Sassuolo, giallorossi in confusione

Che sfida quella dell’Olimpico tra Roma e Sassuolo che ha visto come protagonisti tanti gol. E’ stato un primo tempo clamoroso contornato da gol ed espulsioni. I giallorossi partono malissimo e finiscono ancora peggio. Una doppietta di Lauriente mette in difficoltà la Roma che cerca di accorciare con una conclusione rocambolesca di Zalewski, ma nel finale succede l’inverosimile. Kumbulla perde la testa e scalcia Berardi in aria di rigore, Fabbri, dopo la rivisita al Var, concede calcio di rigore e cartellino rosso per il difensore albanese. Sul dischetto Berardi che non sbaglia. 1 a 3 nei primi 45 minuti. Cambia la trama nel secondo tempo, l’ingresso di Dybala sembra aver dato più spinta alla squadra. Il campione argentino si fa subito sentire con un grandissimo gol da fuori aria, che porta i giallorossi sul 2 a 3, mentre il Sassuolo sembra non aver subito il colpo e continua la gestione del pallone. L’importante possesso della squadra di Dionisi porta al gol, al 75esimo, che taglia la testa ai giallorossi. A realizzare questa volta è Pinamonti. Gol inutile di Wijnaldum. Pessima prestazione della squadra di Foti che perde terreno per quanto riguarda il discorso Champions.

Roma-Sassuolo, tabellino e risultato (3-4)

Reti: 13 Laurienté, 18 Laurienté, 26 Zalewski, 45+4 Berardi (rigore), 51 Dybala, 75 Pinamonti, 90+4 Wijnaldum

Ammonizioni: Smalling, Lopez, Matic, Ruan, Ibanez

Espulso: 45+2 Kumbulla (rosso diretto)

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic (dal 10′ st Camara), Bove (dal 1′ st Dybala), Wijnaldum, Spinazzola (dal 1′ st Karsdorp); El Shaarawy; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Keramitsis, Mancini, Celik, Camara, Tahirovic, Pisilli, Faticanti, Volpato, Dybala. Allenatore: Mourinho (squalificato, in panchina Foti).

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi (dal 19′ st Erlic), Rogerio; Frattesi, Lopez (dal 19′ st Obiang), Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Russo, Pegolo, Zortea, Erlic, Obiang, Muldur, Alvarez, Harroui, Ceide, D’Andrea, Thorsvedt, Defrel, Marchizza, Bajrami. Allenatore: Dionisi.