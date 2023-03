Verona-Monza, Palladino ci prova

Sfida importantissima per entrambe le squadre con i gialloblù di Zaffaroni alla disperata ricerca di punti che tengano viva la corsa per non retrocedere e i brianzoli di Palladino che continuano a sperare di raggiungere il 7° posto in una bagarre a 6 squadre.

Verona-Monza, le probabili formazioni

Verona (3-5-2): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Lasagna; Gaich.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Sensi, Pessina, C. Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.