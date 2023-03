Calciomercato Inter, il sostituto di Skriniar arriva dalla Premier League

In estate l'assalto al difensore per sostituire Skriniar

Calciomercato Inter, affondo in estate per il difensore

Timorosa di perdere Skriniar a gennaio, l’Inter aveva fatto un sondaggio per Lindelof, difensore del Manchester United. Il club meneghino aveva richiesto il difensore svedese in prestito, ma gli inglesi si sono opposti con un secco no. Tuttavia, sembra che i nerazzurri non abbiano mollato e potrebbero tentare l’affondo in estate. La trattativa potrebbe dare esito positivo, considerato il poco minutaggio che Ten Hag sta riservando al difensore nordico.

Calciomercato Inter, il Manchester chiede 30 milioni per il difensore

Secondo quanto riportato dal The Sun, per portare Lindelof a Milano, l’Inter sa già che dovrà sborsare all’incirca 31 milioni di sterline, somma molto vicina a quella pagata nel 2017 per portarlo al Manchester United dal Benfica. L’acquisto dello svedese potrebbe rivelarsi una scelta molto azzardata, poiché il giocatore viene da una serie di stagioni non proprio al massimo. Dalla sua ha una grande esperienza internazionale e all’Inter potrebbe ritrovarsi, ma chissà se basterà questo per convincere la dirigenza nerazzurra a mettere sul piatto una cifra così importante.