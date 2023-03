Calciomercato Inter, in estate potrebbe partire l’assalto per l’attaccante

Nerazzurri decideranno il da farsi | la situazione

C’è una nota canzone che testualmente recita : “Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore”. Sembra, neanche a farlo apposta il momento vissuto venerdì scorso da Lautaro Martinez. L’argentino infatti, sebbene ha sbagliato il rigore resta uno, se non il migliore, dell’Inter in questa seconda parte di stagione. Come per Di Maria della Juventus, la recente conquista del mondiale con l’Argentina ha indubbiamente gettato fiducia e sicurezza in se stesso nel numero 10 nerazzurro. E neanche a farlo apposta è arrivata anche la conquista della fascia da capitano, più meritata che mai. Ma con un Martinez in uno stato di grazia del genere, i primi campanelli d’allarme riguardanti il mercato iniziano a farsi sentire. Le sue prestazioni ha ipnotizzato due grandi top club europei, pronti più che mai a tentare l’assalto per aggiudicarselo nella prossima sessione di mercato estivo

Calciomercato Inter, chi sono le contendenti per El Toro Martinez?

Con la necessità mai nascosta di fare cassa nel prossimo mercato, l’Inter già sa che molto probabilmente dovrà salutare Lukaku e Dzeko nella futura stagione. Correa e Lautaro invece dovrebbero restare ma stando agli ultimi sviluppi, sulle tracce di Martinez si starebbero muovendo sia Psg che Manchester United. Attualemnte però ciò che fa ben sperare, è che il diretto interessato ha tutta l’intenzione di proseguire la sua carriera a Milano ambendo a diventare un autentico simbolo, un pò come fu Javier Zanetti. Marotta da parte sua no si sbilancia molto ma sa bene che qualora i due club interessati a prenderselo dovessero presentarsi con un’offerta mostruosa di circa 100 milioni, allora il futuro del Toro in nerazzurro non sarebbe più così scontato.