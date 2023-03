Calciomercato Juventus, l’occasione che non ti aspetti

Le fasce laterali priorità su tutto

In attesa ancora di sapere quale sviluppi si avranno in seguito al ricorso sui -15 punti di penalizzazione, la Juventus non si scoraggia e continua interperrida il suo cammino per poter entrare in zona Champions. Ora con l’ultima vittoria ai danni della Sampdoria, quel traguardo dista solo 9 punti e ci sono ancora 12 partite da disputare. Insomma non facile ma si può fare. Sulla base di ciò la dirigenza continua a progettare la squadra del futuro attuando una politica basata sul risparmio, necessità dettata ovviamente dai recenti problemi societari. A detta dei dirigenti dove si andrà ad intervenire in maniera primaria, saranno le fasce laterali. Con un Cuadrado trentaquatrenne ed ormai giunto ai titoli di coda nel suo percorso in casa bianconera, si è già individuato il suo potenziale sostituto.

Calciomercato Juventus, la freccia rossonera nei piani di Allegri

Senza dover obbligatoriamente puntare gli occhi su altri campionati, una papabile soluzione è a portata di mano e nel nostro campionato. Si chiama Serginho Dest, terzino girato in prestito dal Barcellona al Milan. Lo statunitense purtroppo non ha avuto la continuità e lo spazio che sperava nella sua permanenza in rossonero, nonostante le indiscusse qualità. Accostato più e più volte anche in passato alla Juventus, stavolta la strada sembrerebbe più percorribile. Sfruttando infatti la necessità del Barcellona di dover necessariamente fare cassa per liberare il monte ingaggi, i bianconeri potrebbe tranquillamente arrivare a lui. E’ indubbiamente un’idea molto accattivamene ma molto dipenderà dagli sviluppi dell’uragano inchieste che purtroppo ha colpito la società. Sviluppi futuri quindi delineeranno meglio la strada che il club seguirà in ottica di mercato.