Calciomercato Juventus, novità sul futuro di Rabiot | I dettagli

Calciomercato Juventus, c’è l’apertura al rinnovo di Rabiot

La Juventus, nonostante l’incertezza sul futuro, prova a pianificare la rosa del prossimo anno, e uno dei temi importanti è legato alla situazione di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese andrà a scadenza a fine stagione, ma adesso c’è l’apertura per l’accordo su un prolungamento contrattuale.

Mercato Juventus, Rabiot apre al rinnovo alle sue condizioni

Come riportato da calciomercato.com, Rabiot vorrebbe un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione, con bonus alla firma, e, soprattutto, una squadra in grado di competere per lo scudetto e la Champions League. La Juventus avrebbe incassato la disponibilità a parlare del rinnovo, ma, a queste condizioni, la permanenza di Rabiot a Torino sarebbe davvero difficile da ottenere.