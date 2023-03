Calciomercato Lazio, il difensore pronto a lasciare la Capitale: c’è il Lecce di Corvino

Calciomercato Lazio, Armini in scadenza

Nicolò Armini, centrale di difesa in prestito al Potenza, in Serie C, è in scadenza contrattuale a giugno 2023. Il calciatore si sarebbe messo in mostra con una serie di buonissime prestazioni – 20 presenze in campionato ad oggi – portando su di sé gli occhi di diversi club di Serie A.

Armini, il Lecce ci prova

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Lecce starebbe pensando di acquistare il calciatore. Il ds dei giallorossi, Stefano Trinchera, da sempre molto attento ai calciatori delle categorie inferiori, starebbe monitorando da vicino il ragazzo e potrebbe provare a prendere contatti con l’entourage.