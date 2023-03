Calciomercato Milan, dalla Spagna un ritorno di fiamma

Maldini e Massara tornano alla carica

Ci avevano già provato nelle scorse sessioni di mercato senza però affondare il colpo. Stavolta però i presupposti per arrivare al talentuoso attaccante spagnolo ci sono tutti. Orientati su una politica di mercato mirata all’acquisto di nuovi calciatori in ascesa e non ancora con cifre esorbitanti, Maldini e Massara puntano nuovamente gli occhi su Marco Asensio, fantasista del Real Madrid. Giocatore dotato di una tecnica eccelsa, nell’ultima gara dei Blancos contro l’Espanyol, ha siglato la rete del definitivo 3 a 0 subentrando al settantaduesimo al croato Luka Modric.

Calciomercato Milan, i segnali che farebbero ben sperare

La sensazione che stavolta sia la volta giusta, risiede del complicato rapporto che lega Asensio al suo allenatore Carlo Ancelotti. Il loro conflittuale rapporto dovuto da una parte alla voglia del calciatore di giocare di più e dall’altra dal ritenerlo una riserva di lusso da parte dell’allenatore, potrebbe portare vantaggi non indifferenti ai rossoneri. Purtroppo però come loro stanno monitorando la situazione, stessa cosa stanno facendo anche gli inglesi dell’Arsenal e gli spagnoli del Barcellona. Indubbiamente queste due società avrebbero risorse economiche maggiori rispetto al Milan, e quindi sulla carta, almeno sulla carta il Diavolo partirebbe svantaggiato. In ogni caso mai dire mai e certamente una proposta da parte della dirigenza milanista arriverà alle porte del Real.