Finisce in pari tra Milan e Salernitana | Mancato l’aggancio all’Inter

Solo pari a San Siro, il Milan non raggiunge l’Inter in classifica e scende al quarto porto

Solo pari a San Siro tra Milan e Salernitana nell’ultimo incontro valido per la 26°giornata di Serie A. Vantaggio rossonero all’ultimo minuto del primo tempo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo la schiaccia in rete di testa Olivier Giroud. La Salernitana reagisce bene e trova il pari con Dia – che mette in rete una grande palla data da Bradaric – al 14′ del secondo tempo. Milan che prova a colpire, ma il tutto si conclude con un nulla di fatto. I rossoneri perdono una grande occasione per agganciare i cugini nerazzurri, ma salgono a quota 48 (-1 dalla Lazio, -2 dall’Inter); i campani salgono a 26, 7 punti avanti al Verona.

Milan-Salernitana, risultato e tabellino

Reti: 45′ pt Giroud (M), 14′ st Dia (S)

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers (32′ st Florenzi), Bennacer (40′ st Tonali), Krunić, Hernández; Díaz (15′ st De Keteleare), Leão (15′ st Origi); Giroud (15′ st Ibrahimovic). A disposizione: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Kjær; Adli, Tonali, Pobega, Vranckx; Rebić. Allenatore: Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyömbér, Pirola (22′ st Lovato); Mazzocchi (38′ st Sambia), Bohinen (38′ st Črnigoj), Coulibaly, Bradarić; Candreva (22′ st Bonazzoli), Kastanos (9′ st Piatek); Dia. A disposizione: Fiorillo, Sepe; Lovato, Sambia; Črnigoj, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Bonazzoli, Botheim, Valencia. Allenatore: Sousa.