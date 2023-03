Inter, Marchegiani: “Il numero delle sconfitte è troppo negativo”

Inter, le parole dell’ex portiere

L’ex portiere Marchegiani analizza il momento difficile dei nerazzurri ai microfoni di Sky Calcio Show:

“Io sono un po’ in difficoltà a trovare una quadratura logica alla stagione dell’Inter. È vero che la posizione in classifica non è così drammatica, ma il numero delle sconfitte è troppo negativo per quella che ritengo essere la forza dell’Inter. C’è chi sostiene che non è così forte, io un’idea chiara non ce l’ho. C’è sicuramente un aspetto tattico, non ha giocatori che saltano l’uomo e questo potrebbe spiegare le difficoltà in un certo tipo di partite. Deve arrivare sempre col gioco e con la forza della squadra, questo poterebbe spiegare le difficoltà quando non si riesce a sbloccare subito. Ma questa mia idea non giustifica l’enorme differenza tra le gare in trasferta e in casa“.