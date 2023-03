Juventus, Brambati duro: “Pogba immaturo. Il goal di Rabiot? Immagini poco chiare”

Juventus, Brambati critica Pogba

Ospite del programma Maracanà a TMW Radio, Massimo Brambati ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardante la Juventus. L’ex difensore di Bari ed Empoli si è concentrato soprattutto sulla situazione che vede protagonista Pogba, accusando il francese di essere poco maturo. Di seguito le sue parole: “È una questione mentale quella di Pogba, ma in generale il suo percorso in questo ritorno alla Juventus non mi è piaciuto. Anche nel look, sui social, non mi è piaciuto. Sei stato l’acquisto più importante della Juventus, devi anche vivere questa situazione in maniera diversa. Posso dare tutte le attenuanti ma è un professionista, sei uno che non ha più 20 anni, comportati da persona matura e non ho visto niente di maturo”.

Juve, Brambati: “Goal di Rabiot? Le immagini spesso non sono un punto di conferma“

Brambati ha anche parlato dell’ultima giornata di campionato e del contestatissimo goal di Rabiot: “Le immagini spesso non sono proprio un punto di conferma. Io non vedo proprio il tocco di braccio in una immagine chiara. Non mi sembra abbia un movimento dove si aggiusta la palla. C’era Di Bello al VAR, credo che lui abbia optato per il fatto che l’immagine non era chiara e per questo si è deciso di non annullare“.