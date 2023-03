Roma, tre ritorni per Mourinho

Roma, Mourinho spera di ritrovarli in questa settimana importante

Ancora una volta la Roma si ferma sul più bello, si ferma in casa contro un Sassuolo che sicuramente ha meriti, sicuramente c’è stata sfortuna ma la maggior parte delle colpe sono d valutare in casa. Sicuramente Mourinho ha avuto un pò di scelte forzate complici gli infortuni di Pellegrini, Belotti, Llorente, Solbakken. Per questo l’allenatore portoghese spera di ritrovare in questa settimana importante( Real Sociedad prima e Lazio dopo) almeno qualche pedina fondamentale. Saranno da valutare le condizioni di Pellegrini, che stamattina si sottopone a controlli; si spera già per San Sebastian di recuperare dal fastidio muscolare Llorente, visto la serata incubo di Kumbulla; dovrebbe tornare invece quasi certamente Belotti, dopo l’intervento alle dita.